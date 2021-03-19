«Настоящий ад»: на Серовском заводе ферросплавов взорвалась печь (Видео)

Печь взорвалась в одном из цехов на заводе ферросплавов в Серове. Результат происшествия попал на видеозапись.

Происшествие случилось 19 марта в 08.55. В первом цехе СФЗ взорвалась восьмая печь, сообщается в группе «Вконтакте» «Это Серов, детка». У нас тут настоящий ад, рассказал один из подписчиков. В комментариях пользователь добавил видео происшествия. На кадрах печи и всё вокруг неё полыхает огнем. Видео: Группа «Вконтакте» «Это Серов, детка» При инциденте на заводе никто не пострадал, рассказал Znak руководитель пресс-службы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (которому принадлежит Серовский завод (прим ред.) Роман Грибанов.

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