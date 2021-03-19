Неизвестные «заминировали» колледж имени Демидова в Нижнем Тагиле

Неизвестные «заминировали» колледж имени Демидова в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"
Сообщение о бомбе в здании нижнетагильского колледжа имени Демидова в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса, 2 поступило от неизвестных днем 19 марта.

Мы выезжали на место предполагаемого минирования, но там не подтвердилось наличие бомбы, рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

Люди, находящиеся в здании были эвакуированы, по данным паблика «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте».

Фото:паблик "Инцидент Нижний Тагил" "ВКонтакте"

Сообщение о бомбе поступило в 10.11. Дети были своевременно и полностью эвакуированы. Операция по поиску бомбы шла примерно два часа, рассказала редакции директор колледжа Светлана Морозова.

Напомним, 18 февраля в Нижнем Тагиле произошло массовое «минирование» городских школ. Неизвестный по электронной почте рассылал в учебные заведения письма о наличии 26 бомб в здании.

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