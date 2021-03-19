Нетрезвый мужчина умер в отделении полиции Качканара

Нетрезвый мужчина умер в отделении полиции Качканара

Сегодня, 22:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
33-летний мужчина скончался в отделе полиции Качканара. Ранее его задержали и доставили в участок за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Мужчина имел судимость. Во время задержания он отказался называть свои данные и был доставлен в служебное помещение, где содержался в одиночестве. Там он лег спать, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В 19:10 при попытке разбудить дежурный обнаружил его без признаков жизни. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала смерть человека,отметил полковник Горелых.

В процессе судебно-медицинской экспертизы будет определена точная причина смерти. Также в связи со случившимся началась проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение.

По словам знакомого с ситуацией источника, из-за алкоголя мужчину затошнило, он не сумел подняться и захлебнулся. Смерть задержанного обнаружили через три часа, сообщает Е1.

Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге 40-летний мужчина умер в отделении полиции № 13.

Материалы по теме:
смертьполицияВалерий ГорелыхзадержаниеКачканар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы