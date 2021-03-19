Работник УКБВ погиб на территории УВЗ в Нижнем Тагиле

Предположительно, из-за нарушения техники безопасности от удара током скончался электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования на территории «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Трагедия случилась утром 18 марта, на участке организации «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», генеральным директором которой является Александр Баранов. По данным источника TagilCity.ru, рабочий нарушил технику безопасности. Перед проведением работ на линии он не обесточил подстанцию. Предположительно, мужчина скончался от удара током. На предприятии создана комиссия, проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Семье пострадавшего будет оказана помощь. Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким,рассказали редакции в пресс-службе ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения». Напомним, 14 декабря 2020 года на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле погиб мужчина. По словам родственников, рабочий залез в пресс-штамп, предварительно отключив его, чтобы произвести ремонт. По версии следствия, из-за старости оборудование сработало, насмерть придавив мужчину.

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