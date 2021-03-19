Школьница покончила с собой в Новоуральске

Напомним, 19 февраля покончил с собой 15-летней юноше из Екатеринбурга. Он учился в гимназии № 35. По словам тех, кто знал мальчика, он был спокойным и уравновешенным подростком. Знакомые отметили, что недавно парень расстался с девушкой.