Снежная глыба рухнула на крышу иномарки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 18 марта. На проезжей части около дома № 7 на улице Окунева в Нижнем Тагиле был припаркован черный автомобиль Renault Logan, на который в какой-то момент рухнул с крыши сугроб.
Автор утверждает, что сначала на автомобиле лежало ограждение, но затем сотрудники коммунальных служб его сняли, сообщается в группе «Вконтакте» «[ТТ] Я Нижний Тагил».
По фотографиям видно, что на участке крыши, с которой сошел снег, отсутствует металлическое ограждение. Автомобиль получил повреждения. У «Логана» смята крыша, разбито заднее и лобовое стекла, а также помят капот.
На одном из снимков рядом с иномаркой в сугробе лежит щетка от дворника.
Управляющей компанией по данному адресу является ООО «КПД», по данным структуры Госуслуг «ГИС ЖКХ». Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в данную УК. Там сначала ответили, выслушали вопрос, а затем положили трубку. После этого звонки журналиста сбрасывались.
Напомним, 29 января сообщалось об аналогичном случае в Екатеринбурге. На улице Гурзуфская, 28 на «Шевроле» упала глыба снега. Эксперты предварительно сообщили, что машина не подлежит восстановлению. В управляющей компании рассказали, что из-за конструктивных особенностей здания сход снега с крыши невозможен. Человек от компании осмотрел место происшествия и сделал вывод, что снег упал с козырька балкона на девятом этаже. Тем не менее, в УК приняли обращение гражданина и обещали дать на него ответ.