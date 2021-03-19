Снежная глыба рухнула на крышу иномарки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Снежная глыба рухнула на крышу иномарки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:58ПроисшествияФото: Группа «Вконтакте» «[ТТ] Я Нижний Тагил»
Глыба снега упала с крыши на припаркованную иномарку на улице Энтузиастов, 7 в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось 18 марта. На проезжей части около дома № 7 на улице Окунева в Нижнем Тагиле был припаркован черный автомобиль Renault Logan, на который в какой-то момент рухнул с крыши сугроб.

Автор утверждает, что сначала на автомобиле лежало ограждение, но затем сотрудники коммунальных служб его сняли, сообщается в группе «Вконтакте» «[ТТ] Я Нижний Тагил».

По фотографиям видно, что на участке крыши, с которой сошел снег, отсутствует металлическое ограждение. Автомобиль получил повреждения. У «Логана» смята крыша, разбито заднее и лобовое стекла, а также помят капот.

Фото:Группа «Вконтакте» «[ТТ] Я Нижний Тагил»

На одном из снимков рядом с иномаркой в сугробе лежит щетка от дворника.

Фото:Группа «Вконтакте» «[ТТ] Я Нижний Тагил»

Управляющей компанией по данному адресу является ООО «КПД», по данным структуры Госуслуг «ГИС ЖКХ». Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в данную УК. Там сначала ответили, выслушали вопрос, а затем положили трубку. После этого звонки журналиста сбрасывались.

Напомним, 29 января сообщалось об аналогичном случае в Екатеринбурге. На улице Гурзуфская, 28 на «Шевроле» упала глыба снега. Эксперты предварительно сообщили, что машина не подлежит восстановлению. В управляющей компании рассказали, что из-за конструктивных особенностей здания сход снега с крыши невозможен. Человек от компании осмотрел место происшествия и сделал вывод, что снег упал с козырька балкона на девятом этаже. Тем не менее, в УК приняли обращение гражданина и обещали дать на него ответ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ВагонкакрышаснегпадениеиномаркаОкуневаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы