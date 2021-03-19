Три легковушки столкнулись на перекрестке улиц Тимирязева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 19 марта, во второй половине дня. Столкнулись три автомобиля: одна «Лада» и два «Хёндай», рассказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что к месту ДТП прибыли сотрудники скорой медицинской помощи.
Напомним, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на коляску с трехлетним ребенком и скрылся в поселке Полдневая Полевского округа.