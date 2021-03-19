Три легковушки столкнулись на перекрестке улиц Тимирязева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 19 марта, во второй половине дня. Столкнулись три автомобиля: одна «Лада» и два «Хёндай», рассказали редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.