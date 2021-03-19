Укравшая у школьника телефон женщина разыскивается в Нижнем Тагиле

Укравшая у школьника телефон женщина разыскивается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
У 10-летнего школьника женщина украла телефон, пока он переодевал обувь в образовательном учреждении. Теперь ее разыскивает полиция.

Общая сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Дознаватели по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изъяли с камер видеонаблюдения образовательного учреждения записи. Они зафиксировали подозреваемую.

На записях видно, что ребенок отвлекся, чтобы переодеть обувь, а свой телефон оставил на скамейке. Подозреваемая подошла к ней и взяла телефон. Затем она спрятала его под пакет и незаметно убрала к себе. После этого заведение женщина покинула.

Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

На вид женщине 30-35 лет, худощавое телосложение, рост примерно 170 сантиметров. Она была одета в удлиненную куртку черного цвета, черную шапку, темно-синие джинсы и ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции просят тех, кто может опознать женщину, обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-64-02 либо на линию «02».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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