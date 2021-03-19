Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в коляске на Урале

Мать с ребенком переходили дорогу по улице Розы Люксембург, когда она заметила приближающееся автомобиль, ускорила шаг. 49-летний водитель Daewoo Nexia двигался на повышенной скорости, наехал на коляску и скрылся с места ДТП, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.