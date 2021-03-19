«Выждал и пошел убивать»: расстрелявший свердловскую семью уралец получил пожизненное

«Выждал и пошел убивать»: расстрелявший свердловскую семью уралец получил пожизненное

Сегодня, 12:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Расстрелявший чету и ребенка из Свердловской области убийца получил пожизненное заключение.

Свердловский областной суд признал жителя Тюмени виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством), сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Обвиняемый получил пожизненный срок.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 27 Байкалово и областного главка МВД пришлось детально отработать связи погибших людей, в том числе родственные. Ими был установлен подозреваемый брат главы убитого семейства, который привлекался за незаконное хранение оружия.

Он долго не сознавался в преступлении и утверждал, что в момент убийства был дома. Но в машине убитого была обнаружена ДНК обвиняемого и орудие убийства. Мужчина целые сутки выжидал в палатке неподалёку от дома будущих жертв. Он тщательно готовился, выждал и пошел убивать, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, трагедия случилась летом 2019 года в деревне под Туринской Слободой в Свердловской области. Около трех часов ночи он вошел в дом и из пистолета выстрелом в голову убил своего брата, его жену. Кроме того он выстрелил в их дочь, свою племянницу. Она позже скончалась в больнице. После расстрела семьи в доме, рядом с окровавленной мамой, осталась лежать новорожденная дочь. Сам Сабуров заявил, что малышке ничего не угрожало, так как он уходя закрыл дверь и в доме было тепло.

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