Домогательства и взятки: стали известны подробности дела следователя из Екатеринбурга

Со слов собеседника редакции, подполковник три раза получал взятки. Первый эпизод произошел несколько лет назад: тогда Шакуров взял деньги за возбуждение уголовного дела. Последний раз, за который и задержали начальника, ему передали 100 тысяч рублей. Средства предназначались для возбуждения уголовного дела по заявлению о краже имущества на 12 млн рублей из квартиры.