Домогательства и взятки: стали известны подробности дела следователя из Екатеринбурга

Сотрудники правоохранительных органов три года вели наблюдение за начальником следственного отдела Альбертом Шакуровым, сообщает Е1, ссылаясь на осведомленный источник.
Со слов собеседника редакции, подполковник три раза получал взятки. Первый эпизод произошел несколько лет назад: тогда Шакуров взял деньги за возбуждение уголовного дела. Последний раз, за который и задержали начальника, ему передали 100 тысяч рублей. Средства предназначались для возбуждения уголовного дела по заявлению о краже имущества на 12 млн рублей из квартиры.
При этом подчиненные Альберта Шакурова несколько раз жаловались на своего начальника. Девушки-следователи утверждали, что он сексуально домогался их, оскорблял, а однажды во время конфликта назвал свою сотрудницу проституткой с положительным статусом ВИЧ. Также задержанный шантажировал следователей, принуждал их выносить незаконные решения по результатам проверок.
Со слов сотрудников, Шакуров страдал алкоголизмом, злоупотреблял прогулами и длительным отсутствием на рабочем месте.
Напомним, оперативники ФСБ задержали Альберта Шакурова 17 марта. Сейчас подозреваемый в получении взятки находится в изоляторе временного содержания.