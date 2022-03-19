ЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар

ЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар
ЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: shedrub-ling.ru
18 марта представители предприятия закрыли доступ туристам и начали сносить постройки известного в Свердловской области буддийского монастыря «Шедруб-линг» на горе Качканар.

О начале сноса Качканарский горно-обогатительный комбинат предупредил руководителя буддийской организации Михаила Санникова. Ранее решение о том, что буддисты должны освободить земельный участок на горе Качканар, вынес местный суд. Религиозные объекты, уточнило предприятие, не будут демонтированы, как и прописано в условиях соглашения между буддистами, КГОКом и правительством региона.

Представители монастыря настаивают: предприятие специально начало работы по сносу 18 марта, так как Европейский суд приостановил рассмотрение заявлений граждан после выхода России из Совета Европы. Сотрудники ЕВРАЗа, со слов буддистов, сломали ворота и отключили камеры в районе сооружений храма, сообщает интернет-газета V-tagile.

После сноса построек буддистский монастырь снова станет доступным для туристов, заверил глава Качканара Андрей Ярославцев. Более того, предприятие создаст для посетителей необходимую бытовую инфраструктуру.

Напомним, ЕВРАЗ КГОК получил разрешение на разработку в районе горы Качканар месторождения титаномагнетитовых железных руд, запасы которых оцениваются в 6,87 млрд тонн. Храм, построенный в 1995 году, был признан судами незаконным сооружением, хотя объект привлекал в город многочисленных туристов.

Конфликт закончился мирным соглашением: буддисты в сентябре 2019 года должны были покинуть монастырь, а ЕВРАЗ выделить 26 млн рублей на строительство нового религиозного объекта. Однако комбинат отказался нести ответственность за храм во время отсутствия владельцев, поэтому представители монастыря не стали покидать гору, но в начале февраля 2021 года изменили свое решение.

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