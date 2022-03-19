ЕВРАЗ начал снос построек у монастыря буддистов на горе Качканар

Конфликт закончился мирным соглашением: буддисты в сентябре 2019 года должны были покинуть монастырь, а ЕВРАЗ выделить 26 млн рублей на строительство нового религиозного объекта. Однако комбинат отказался нести ответственность за храм во время отсутствия владельцев, поэтому представители монастыря не стали покидать гору, но в начале февраля 2021 года изменили свое решение.