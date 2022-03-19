Подростки украли куртки на сумму 12 тысяч рублей в ТЦ «Депо» в Тагиле

Юные тагильчане надели поверх своей одежды куртки, выставленные на продажу, и вышли из магазина в ТЦ «Депо» в Нижнем Тагиле.

Кражу подростки совершили 15 марта в 14:00. В общей сложности им удалось вынести три куртки, стоимость каждой составляла 3999 рублей, рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница магазина. Украли две серые куртки и одну чёрную. Ребята их надели на свою верхнюю одежду и вышли с магазина, поделилась девушка. Фото: группа "Черный список Тагила" во ВКонтакте Сотрудница решила найти подростков через социальные сети. С ее слов, заявлению в полицию она подаст, если мальчики не вернут товар добровольно. Общий ущерб от действий юных злоумышленников тагильчанка оценила в 11,9 тысячи рублей.

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