5 «чёрных лесорубов» арестованы в Нижнем Тагиле
19 апреля 2012, 11:43ПроисшествияОльга
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Оперативная информация о том, что кто-то незаконно валит деревья в районе нефтебазы на Руднике III Интернационала, попала в распоряжение полицейских.
Они выехали на место и обнаружили 26 поваленных деревьев и двоих мужчин.Браконьеры сели в лесовозы и попытались скрыться. Но на переездеполиция их настигла. Неподалёку «чёрных лесорубов» ожидали ещё троеподельников. Всех пятерых доставили в отдел полиции. Сейчас выясняется,откуда эти мужчины, кто они и для чего валили лес.
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