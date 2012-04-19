5 «чёрных лесорубов» арестованы в Нижнем Тагиле

Они выехали на место и обнаружили 26 поваленных деревьев и двоих мужчин.Браконьеры сели в лесовозы и попытались скрыться. Но на переездеполиция их настигла. Неподалёку «чёрных лесорубов» ожидали ещё троеподельников. Всех пятерых доставили в отдел полиции. Сейчас выясняется,откуда эти мужчины, кто они и для чего валили лес.