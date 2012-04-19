Как курение может привести к семейным разборкам и сильнейшим ожогам? Знают полицейские Нижнего Тагила
19 апреля 2012, 18:47Происшествия
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Ссора двух братьев 63 лет, один из которых курил, а второй был этим недоволен, закончилась серьезными травмами.
По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, дело было так. Во время посиделок и застолья один из братьев, оба из которых проживают на Ленинградском проспекте, закурил. Второй, некурящий, остался этим недоволен: он не раз просил родственника не курить в его присутствии. В пылу ссоры противник курения плеснул на брата водкой, которая воспламенилась от зажженной сигареты.
Вызванная скорая помощь доставила пострадавшего в 1-ую городскую больницу, где мужчине диагностировали ожоги 1 и 2 степени. После заключения медиков о степени тяжести причиненного вреда здоровью будет принято решение о квалификации совершенного преступления.
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