Как курение может привести к семейным разборкам и сильнейшим ожогам? Знают полицейские Нижнего Тагила

По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, дело было так. Во время посиделок и застолья один из братьев, оба из которых проживают на Ленинградском проспекте, закурил. Второй, некурящий, остался этим недоволен: он не раз просил родственника не курить в его присутствии. В пылу ссоры противник курения плеснул на брата водкой, которая воспламенилась от зажженной сигареты.