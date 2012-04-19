Лже-полицейский обманул старушку на 60 тысяч рублей

82-летняя тагильчанка возвращалась домой из магазина. К ней подошёлмолодой человек, представился сотрудником полиции и рассказал, чтопенсионерка расплатилась за покупки поддельной купюрой. А значит, нужноосмотреть все имеющиеся у неё деньги. Подвоха пожилая женщина незаподозрила, удостоверения предъявить не попросила, а привела мужчину вквартиру и там отдала ему почти 60 тысяч рублей. Мошенник ушёл, а черезнесколько часов встревоженная старушка позвонила в полицию испросила, когда же ей вернут отданные на проверку банкноты.