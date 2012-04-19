Невиданное везение обернулось разочарованием: юный тагильчанин нашел на улице фальшивку
19 апреля 2012, 16:27Происшествия
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Женщина пришла в банк проверить подлинность 1000-рублевой купюры, которую на улице нашел ее маленький сын.
По данным пресс-службы УМВД, это произошло 16 апреля. Сотрудница одного из отделений Сбербанка в Нижнем Тагиле, по ул. Фрунзе, засомневалась в подлинности банкноты и вызвала сотрудников полиции. Изъятые деньги были направлены на исследование, сейчас проводится проверка.
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