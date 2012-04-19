В Николо-Павловском столкнулись «Фольксваген» и «Мазда»

Пассажир «Мазды», екатеринбурженка 1985 г.р., получила перелом стопы.Сегодня она госпитализирована в одну из тагильских больниц. Водитель«Мазды» отделался ушибами, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское».