В Николо-Павловском столкнулись «Фольксваген» и «Мазда»
19 апреля 2012, 10:53Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ДТП произошло в селе Николо-Павловское на 5км 300м южного подъезда. «Фольксваген» при повороте налево не уступил дорогу «Мазде», двигавшейся со встречного направления прямо. Иномарки столкнулись.
Пассажир «Мазды», екатеринбурженка 1985 г.р., получила перелом стопы.Сегодня она госпитализирована в одну из тагильских больниц. Водитель«Мазды» отделался ушибами, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей