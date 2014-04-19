В Нижнем Тагиле ликвидировали оружейную мастерскую (ФОТО)

В гараже было обнаружено большое количество всевозможных «стволов» и боеприпасов различного калибра. Хозяин арсенала объяснил полицейским, что давно увлекается подобным ремеслом, может отремонтировать любое оружие. К нему, якобы, часто обращаются охотники и другие нуждающиеся граждане с просьбой устранить какие-либо неисправности. Правда, как выяснилось, лицензии на данный вид деятельности у мужчины нет. По его словам, он лишь намеревался пройти необходимое обучение и получить соответствующее разрешение.

При опросе оружейных дел мастер признался участковым уполномоченным, что у него есть еще одно укромное место, где он хранит готовый для реализации товар, это арендуемое подвальное помещение в жилом доме на проспекте Мира.

Фото с сайт МВД Свердловской области

Не зря сыщики посетили и квартиру подозреваемого в районе Гальяно-Горбуновского массива, там тоже нашлось много чего «интересного». В общей сложности силовики изъяли более 20 единиц оружия. Это охотничьи ружья, травматические пистолеты, пневматические винтовки и пистолеты, а также около 1700 патронов, несколько килограммов, предположительно, артиллерийского пороха и три станка для изготовления и ремонта оружия.

Фото с сайт МВД Свердловской области

В настоящее время все, что органы внутренних дел конфисковали, направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение о возбуждении в отношении нелегального оружейного мастера уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 222, 223 УК Российской Федерации - незаконное хранение и изготовление оружия.

По словам руководителя отдела участковых уполномоченных ММУ МВД России «Нижнетагильское» майора полиции Василия Манкевича, устанавливаются владельцы изъятого оружия и боеприпасов, чтобы привлечь их к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.