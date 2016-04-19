«Делать было нечего»: в Свердловской области дети играли на кладбище и устроили там настоящий погром

Сыщики установили, что от рук, тогда еще неизвестных, вандалов пострадало 34 памятника – все были повалены, а 7 из них раскололись от ударов. Нашли правонарушителей по следам обуви, оставленных на месте погрома.

Малолетние вандалы признались в содеянном. Они отметили, что не знали о значении могил и ничего плохого совершать не хотели.

На кладбище дети отправились «от нечего делать». На кладбище они приметили - некоторые памятники стоят неплотно. Тогда безобразники решили проверить свою силу. Судя по всему, новое занятие сильно увлекло детей. Также вандалы признались, что игрушки с детской могилы они, наигравшись, выкинули.

По данным пресс-службы главка, один из правонарушителей воспитывается в неполной семье, другой живет с мамой и отчимом. Теперь подростки будут находиться под наблюдением полицейских. А в отношении родителей «героев» составлены протоколы об административном правонарушении.

Чтобы ущерб от «игр» несовершеннолетних был компенсирован, а поврежденные могилы – восстановлены, потерпевшие должны обратиться в суд.