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«Делать было нечего»: в Свердловской области дети играли на кладбище и устроили там настоящий погром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Делать было нечего»: в Свердловской области дети играли на кладбище и устроили там настоящий погром

19 апреля 2016, 13:20ПроисшествияТимофей Данилов
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