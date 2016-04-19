Паводком была серьёзно повреждена пригородная дорога Нижнего Тагила, связывающая посёлок Студёный с большой землей (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера около 18:00 перемыло единственную дорогу, связывающую посёлок с городом. У меня там живут родители. Мы уехали из посёлка незадолго до того, как пришла вода. Сейчас там работают дорожники. Они восстанавливают поврежденную часть дороги с помощью песка, щебня и гравия.

Почему хлынула вода – местные жители не знают, но подобного не помнят даже старожилы.

К счастью, поток воды не повредил и без того проблемный мост посёлка Студёный, иначе ситуация могла принять куда более трагичный оборот.

Фото и видео от 18.04.16. Автор - Жаринов Андрей.

Если в Студёном уже ведутся восстановительные работы, то в Нижний Тагил большая вода пришла только сегодня. Чтобы узнать первыми о том, как город справится со стихией, следите за новостями портала TagilCity.ru.

Фото от 19.04.2016: последствия и восстановительные работы