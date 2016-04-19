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Паводком была серьёзно повреждена пригородная дорога Нижнего Тагила, связывающая посёлок Студёный с большой землей (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Паводком была серьёзно повреждена пригородная дорога Нижнего Тагила, связывающая посёлок Студёный с большой землей (ФОТО, ВИДЕО)

19 апреля 2016, 17:45ПроисшествияПавел Щербина
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