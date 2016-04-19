Пытался скрыться по «встречке»: в Екатеринбурге три экипажа ДПС устроили погоню за водителем

Избавиться от хвоста водитель легковушки решил по «встречке» на Московском тракте. В то время нарушителя пытались догнать уже три патрульные машины. Тогда «бравого» водителя и задержали – автомобили полицейских заблокировали «десятку».

Во время разговора с дорожными инспекторами, задержанный вел себя грубо: матерился, обещал правоохранителям, что им «всем хана». Кроме того, мужчина отрицал, что пьян, но освидетельствование проходить отказался.

Теперь уже суд определит, какое наказание ждет лихача. Водитель «десятки» может выплатить штраф в 30 тысяч рублей и стать пешеходом на два года.

В марте в Сухом Логу пьяный водитель на машине своего будущего тестя пытался скрыться от экипажа ДПС, но не рассчитал скорость и вылетел в кювет. Пьяная погоня стоила мужчине жизни.