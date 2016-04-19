Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено на Вагонке в Нижнем Тагиле: он был работником УВЗ
19 апреля 2016, 09:55ПроисшествияПавел Щербина
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О подробностях произошедшего журналистам TagilCity.ru рассказали в полиции:
Сюжеты: Нижний Тагил
18 апреля в 16:30 возле пешеходного перехода у дома №22 на ул. Юности был обнаружен труп мужчины 1958 г.р. без видимых признаков насильственной смерти. На место выезжали сотрудники полиции. Тело было направлено в морг. Личность установлена. Мужчина был работником УВЗ сообщила начальник пресс-группы УВД Нижнего Тагила – Элина Балуца.
О причинах смерти в полиции рассказать не смогли. Вероятно, у мужчины случился сердечный приступ.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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