Установлена личность мужчины, тело которого было обнаружено на Вагонке в Нижнем Тагиле: он был работником УВЗ

18 апреля в 16:30 возле пешеходного перехода у дома №22 на ул. Юности был обнаружен труп мужчины 1958 г.р. без видимых признаков насильственной смерти. На место выезжали сотрудники полиции. Тело было направлено в морг. Личность установлена. Мужчина был работником УВЗ сообщила начальник пресс-группы УВД Нижнего Тагила – Элина Балуца.