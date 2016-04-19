В Белоярске чиновника, который чуть не заморозил жителей поселка, освободили в зале суда

Напомним, из-за действий, а точнее, бездействия Сергея Вшивкова зимой 2014-го жители едва не замерзли от холода в своих домах. Подсудимый заключил с подрядчиком десяток контрактов на модернизацию газовых сетей, проведение водопровода и строительство газовых котельных.

Работы ремонта теплосетей не велись целый год, хотя заказчик их принял и забрал деньги. Ущерб составил порядка 17 миллионов рублей. Но это еще не все: Сергей Вшивков подделал договор субподряда и совершил «липовую» замену подрядчика, которому перечислил почти 4 миллиона рублей.

По сложению всех наказаний, штраф чиновнику составил 150 тысяч рублей. Однако суд учел, что Вшивков несколько месяцев находился под стражей. Поэтому штраф с подсудимого был снят. Сергей Вшивков был освобожден в зале суда. Он лишился права 1 год занимать должность на государственной и муниципальной службе.

По показаниям чиновника в начале года было возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации Белоярского городского округа Сергея Прохоменко. Муниципальный служащий подозревается в получении взятки.