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В Белоярске чиновника, который чуть не заморозил жителей поселка, освободили в зале суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Белоярске чиновника, который чуть не заморозил жителей поселка, освободили в зале суда

19 апреля 2016, 16:30ПроисшествияТимофей Данилов
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