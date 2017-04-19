3 большегруза столкнулись на Серовской трассе под Нижним Тагилом: есть 2 пострадавших (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Серовской трассе при подъезде к селу Лая.

Грузовой автомобиль Iveco не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым Volvo, который в свою очередь врезался грузовик MAN сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.