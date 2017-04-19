3 большегруза столкнулись на Серовской трассе под Нижним Тагилом: есть 2 пострадавших (ФОТО)
19 апреля 2017, 13:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сегодня, 19 апреля, на 167 километре Серовского шоссе под Нижним Тагилом произошло столкновение трёх грузовых автомобилей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Серовской трассе при подъезде к селу Лая.
Грузовой автомобиль Iveco не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым Volvo, который в свою очередь врезался грузовик MAN сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
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Двое участников аварии получили травмы.
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Водитель Iveco получил ушибы нижних конечностей. У пассажирки Volvo перелом бедра, сломано несколько рёбер и травматический шок 2-й степени, ссадины лица добавили в ГИБДД.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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