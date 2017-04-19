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3 большегруза столкнулись на Серовской трассе под Нижним Тагилом: есть 2 пострадавших (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 большегруза столкнулись на Серовской трассе под Нижним Тагилом: есть 2 пострадавших (ФОТО)

19 апреля 2017, 13:45ПроисшествияЕкатерина Малых
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