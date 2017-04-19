Автомобиль с четырьмя пассажирами загорелся на ходу на выезде из Нижнего Тагила (ФОТО)
19 апреля 2017, 18:15ПроисшествияДенис Таратонов
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Под самый конец дня, во вторник, 18 апреля, прямо на трассе загорелась иномарка. Огонь быстро охватил машину, однако обошлось без пострадавших.
Сюжеты: Нижний Тагил
Загорание автомобиля Ford Focus произошло на улице Фестивальная, в районе остановки «365-й километр»:
Автомобиль направлялся в город Асбест и загорелся на ходу. В салоне в это время было четыре человека. Пассажиры обратили внимание, что в районе бардачка показалось красное пятно. Они остановились, и автомобиль достаточно быстро загорелся рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Несмотря на то, что пожарный расчет был на место происшествия уже через 6 минут после звонка о пожаре, огонь успел как следует разгореться. Выгорели салон автомобиля и моторный отсек. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
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Фото отдела надзорной деятельности
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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