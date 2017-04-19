Автомобиль с четырьмя пассажирами загорелся на ходу на выезде из Нижнего Тагила (ФОТО)

Автомобиль направлялся в город Асбест и загорелся на ходу. В салоне в это время было четыре человека. Пассажиры обратили внимание, что в районе бардачка показалось красное пятно. Они остановились, и автомобиль достаточно быстро загорелся рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.