Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Екатеринбурге по вине собственной матери
19 апреля 2017, 09:45Происшествия
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В Екатеринбурге женщина по собственной вине попала в ДТП. Пострадал четырехлетний ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет «Федерал пресс», женщина на автомобиле марки «Хендай Элантра» осуществляла поворот с улицы Начдива Васильева на улицу Чердынская. При этом поворот в данном месте запрещен. В результате чего произошло столкновение с автомашиной «Гранд Волд».
Стоит заметить, что стаж вождения у автоледи не превышает семи месяцев. Вместе с ней ехал ее ребенок. Четырехлетний малыш находился на переднем сиденье в бустере. Именно на ту часть ТС пришелся удар.
Ребенок госпитализирован. О его состоянии информации пока нет.
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