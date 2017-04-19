Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Екатеринбурге по вине собственной матери

Как пишет «Федерал пресс», женщина на автомобиле марки «Хендай Элантра» осуществляла поворот с улицы Начдива Васильева на улицу Чердынская. При этом поворот в данном месте запрещен. В результате чего произошло столкновение с автомашиной «Гранд Волд».

Стоит заметить, что стаж вождения у автоледи не превышает семи месяцев. Вместе с ней ехал ее ребенок. Четырехлетний малыш находился на переднем сиденье в бустере. Именно на ту часть ТС пришелся удар.

Ребенок госпитализирован. О его состоянии информации пока нет.