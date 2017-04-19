Один человек погиб во время крупного пожара в коттедже в Верхней Пышме (ФОТО)
В серьезном пожаре, произошедшем в одном из домов в Верхней Пышме, погиб человек. Площадь пожара составила 800 кв. м.
Вечером 18 апреля на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение: горел большой двухэтажный коттедж.
На вызов выехали местные пожарные и огнеборцы из Екатеринбурга. Огонь тушили около пяти часов. К 22:30 он был потушен. Причины возгорания пока не установлены.
Кроме большого дома, сгорела столярная мастерская, которая была расположена рядом с коттеджем. Она была наполнена деревом, красками, лаками и другими горючими материалами.
На месте работали восемь машин. Площадь выгорания составила 800 кв. м. Находящийся в помещении дома человек погиб. Пожарным удалось избежать распространения огня на стоящие вблизи два жилых дома.
Пожарно-спасательные подразделения произвели проливку и разборку сгоревших конструкций., сообщает Е1.RU.
Фото: Служба спасения СОВА
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