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Пьяный водитель под Нижним Тагилом пытался скрыться от ГИБДД: полицейским пришлось применить оружие (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный водитель под Нижним Тагилом пытался скрыться от ГИБДД: полицейским пришлось применить оружие (ВИДЕО)

19 апреля 2017, 09:55Происшествия
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