Пьяный водитель под Нижним Тагилом пытался скрыться от ГИБДД: полицейским пришлось применить оружие (ВИДЕО)
19 апреля 2017, 09:55Происшествия
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Накануне на трассе под Нижним Тагилом произошла настоящая полицейская погоня со стрельбой. Виновником инцидента стал пьяный водитель.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все началось с того, что полицейские хотели остановить автовладельца «девятки» за не включенные фары. Однако мужчина не отреагировал на просьбу и прибавил газу. Началась погоня. Полицейские обращались к автолюбителю через рупор, но это не подействовало на него.
Как пишет Е1, тогда сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Было произведено два выстрела в воздух и один по колесам. Только после этого мужчина прекратил движение.
Как выяснилось, автомобиль принадлежит другу хулигана, а сам водитель не имеет водительского удостоверения и был пьян.
Видео: Е1
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