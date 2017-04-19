Сильно разложившийся труп мужчины обнаружил в парке на Уралмаше житель Екатеринбурга
19 апреля 2017, 10:10Происшествия
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18 апреля житель Екатеринбурга гулял с собакой в парке Победы на Уралмаше и наткнулся на труп мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Тело было в стадии сильного разложения и, вероятно, пролежало там с зимы под снегом.
Как пишет Е1, на место происшествия выехали полицейские. Данных о личности погибшего пока нет. Проводятся оперативные мероприятия. Труп будет направлен на экспертизу, которая установит причины смерти.
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