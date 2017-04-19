Сильно разложившийся труп мужчины обнаружил в парке на Уралмаше житель Екатеринбурга

Тело было в стадии сильного разложения и, вероятно, пролежало там с зимы под снегом.

Как пишет Е1, на место происшествия выехали полицейские. Данных о личности погибшего пока нет. Проводятся оперативные мероприятия. Труп будет направлен на экспертизу, которая установит причины смерти.