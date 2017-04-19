Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Туринске: проводится прокурорская проверка
19 апреля 2017, 10:35Происшествия
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Прокуратура Туринска начала проверку по факту смерти при пожаре в многоквартирном доме ребенка 2013 г.р.
Установлено, что пожар произошел 18 апреля в дневное время в однокомнатной квартире, где проживала бабушка с тремя внуками. Мама детей воспитывает одна и работает вахтовым методом в Екатеринбурге. В момент инцидента она была в отъезде.
При пожаре погиб младший ребенок, его бабушка госпитализирована с тяжелыми ожогами. Семья характеризуется как благополучная. В настоящий момент причины пожара неизвестны. Будет проведена экспертиза и прокурорская проверка. По результатам будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
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