Воспитательница детского сада в Екатеринбурге случайно напоила ребенка раствором хлора
19 апреля 2017, 15:00Происшествия
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В одном из детских садов уральской столицы произошло ЧП: ребенок выпил вместо воды раствор дезинфицирующего средства, содержащего хлор.
Сюжеты: Екатеринбург
Около 10 часов утра 18 апреля в детском саду Екатеринбурга случился инцидент, закончившийся госпитализацией ребенка. Шестилетний мальчик попросил у воспитательницы воды. Она налила ему из чайника в стакан попить.
Мальчик пожаловался женщине, что вода кислая и неприятная. После этого помощник воспитателя сказала, что она налила в чайник дезинфицирующий раствор, которым она чистит посуду.
Ребенка направили в больницу, где ему был установлен диагноз «ожог гортани, полости рта и пищевода». Мальчик находится на стационарном лечении в детской городской больнице. Прокуратура начала доследственную проверку, сообщают «Вечерние ведомости».
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