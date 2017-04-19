Врач-онколог из Богдановича попал под суд за мошенничество и взяточничество

Согласно материалам дела, врач обманывал пациентов по одной и той же схеме три раза. К нему за помощью обращались люди, нуждающиеся в дальнейшем лечении. Однако он говорил, что в Свердловском областном онкодиспансере нет мест, либо заверял, что больной не нуждается в постановке на учёт в это медучреждение. Вместо стационарного лечения, врач предлагал лечиться в домашних условиях с помощью дорогостоящих лекарств. Он брал сумму в два, а то и в три раза превышающую их реальную стоимость.

У родственников первой пациентки он взял 40 тысяч рублей, купив лекарств на сумму чуть более 7 тысяч рублей. У второй пациентки он взял 30 тысяч рублей, затратив на приобретение лекарств 15 тысяч рублей. А у третьего пациента он взял 20 тысяч рублей, купив лекарств на 10 тысяч рублей. Разницу злоумышленник присваивал себе рассказали в СК РФ по региону.

Также обвиняемый онколог получил 15 тысяч рублей за выдачу больничного. Сразу же после получения взятки мужчина был задержан правоохранителями.

Суд назначил обвиняемому 4 года лишения свободы условно, испытательный срок на 4 года и штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, согласно постановлению суда, он не имеет права заниматься врачебной деятельностью три года.