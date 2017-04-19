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Врач-онколог из Богдановича попал под суд за мошенничество и взяточничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач-онколог из Богдановича попал под суд за мошенничество и взяточничество

19 апреля 2017, 09:20Происшествия
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