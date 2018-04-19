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13 человек задыхались в кабине лифта в ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге
Сюжеты:
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13 человек задыхались в кабине лифта в ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге

19 апреля, 13:05Происшествия
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