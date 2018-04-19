Автомойщик в Березовском случайно нажал на газ и сбил двух женщин (ВИДЕО)

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, одна из женщин получила открытую рану живота. Врачам не удалось ее спасти, и позже женщина скончалась. Погибшая работала на мойке администратором.

Вторая женщина получила менее тяжелые травмы. Ее тоже отвезли в больницу.

По словам Горелых, ЧП произошло из-за неопытности мойщика, у него не было водительских прав. Следователи уже допросили свидетелей. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, сообщает Е1.