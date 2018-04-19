Частный дом в поселке Ряжик сгорел 16 апреля (ФОТО)

Общая площадь пожара составила 180 кв. м. По неподтвержденным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание - на вводе в дом загорелся электрический кабель.

Однако по сообщению пресс-службы ОАО «МРСК Урала», специалисты компании не подтверждают факт, что причиной мог стать инцидент во внешней электрической сети.

Во-первых, инцидентов в распределительной сети п. Режик в день возгорания жилой постройки зафиксировано не было. Во-вторых, ввод в жилой дом был выполнен проводом современного поколения, так называемым, СИПом – самонесущим изолированным проводом с улучшенными техническими характеристиками, которые исключают инциденты подобного характера.

Высокотехнологичный СИП является материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора. Самонесущий изолированный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

В связи с этими фактами, делать однозначные заключения, что виной стало короткое замыкание на вводе в дом, не корректно.

По информации ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО, в тушении огня участвовало 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 14:50 удалось полностью ликвидировать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 18:55.

Пострадавших в пожаре нет.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО