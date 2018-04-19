Пенсионный фонд горел в «Пентагоне» в Екатеринбурге (ФОТО)
19 апреля, 10:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге вечером 18 апреля произошел пожар на 6-м этаже здания по адресу Мамина-Сибиряка, 145, более известного среди екатеринбуржцев как «Пентагон».
Сюжеты: Екатеринбург
По адресу Мамина-Сибиряка, 145 в Екатеринбурге горел Пенсионный фонд. На момент ЧП в помещениях никого не было. Пострадавших нет, пишет Е1.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Сначала огонь тушили снаружи при помощи лестницы, а затем огнеборцы проникли внутрь. Тушением возгорания занимались 11 пожарных, приехавших на 3-х единицах техники.
По словам очевидцев, после пожара нанесен большой ущерб помещениям нижних этажей – они залиты водой.
Вода текла через четыре этажа рассказал один из свидетелей происшествия.
О причинах возгорания пока не сообщается. Вероятно, будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину ЧП.
Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле сгорели два частных дома.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей