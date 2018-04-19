Пенсионный фонд горел в «Пентагоне» в Екатеринбурге (ФОТО)

По адресу Мамина-Сибиряка, 145 в Екатеринбурге горел Пенсионный фонд. На момент ЧП в помещениях никого не было. Пострадавших нет, пишет Е1.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Сначала огонь тушили снаружи при помощи лестницы, а затем огнеборцы проникли внутрь. Тушением возгорания занимались 11 пожарных, приехавших на 3-х единицах техники.

По словам очевидцев, после пожара нанесен большой ущерб помещениям нижних этажей – они залиты водой.

Вода текла через четыре этажа рассказал один из свидетелей происшествия.

О причинах возгорания пока не сообщается. Вероятно, будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину ЧП.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле сгорели два частных дома.