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Уроженец Казахстана задержан за изнасилование екатеринбурженки в 2012 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженец Казахстана задержан за изнасилование екатеринбурженки в 2012 году

19 апреля, 06:30Происшествия
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