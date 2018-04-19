Уроженец Казахстана задержан за изнасилование екатеринбурженки в 2012 году
19 апреля, 06:30Происшествия
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В столице Урала вынесли приговор 32-летнему уроженцу Казахстана, который обвинялся в изнасиловании екатеринбурженки и угрозе убийством. Долгое время насильник находился в международном розыске.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление было зафиксировано весной 2012 года. В тот день казах в бытовке на стройплощадке изнасиловал женщину 1986 года рождения, пригрозив ей убийством. Когда насильник уснул, женщина сбежала и обратилась к полицейским.
Мужчина скрылся с места происшествия, а затем уехал за пределы страны. Вскоре следователи выяснили, что указанный злоумышленник находится в Казахстане. При содействии коллег из республики в июне 2017 года его задержали. В ходе расследования мужчина сознался в изнасиловании незнакомки.
Злоумышленнику судья назначил 6 лет лишения свободы, которые он проведёт в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.
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