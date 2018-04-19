Врач обвиняется в смерти екатеринбурженки из-за несовместимости перелитой крови

В сентябре 2016 года в одной из больниц Екатеринбурга находилась пациентка с переломом бедра. После операции ей было назначено переливание крови.

Врач при подготовке к переливанию провел проверку на совместимость крови лишь по системам АВО и резус, но не провел тест на индивидуальную совместимость. Для женщины кровь оказалась не подходящей, и через несколько дней после переливания она умерла.