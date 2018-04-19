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Врач обвиняется в смерти екатеринбурженки из-за несовместимости перелитой крови
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач обвиняется в смерти екатеринбурженки из-за несовместимости перелитой крови

19 апреля, 13:35Происшествия
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