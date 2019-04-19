Гейзер кипятка забил в одном из дворов на Химмаше в Екатеринбурге

Произошло повреждение подающего трубопровода диаметром 57 миллиметров, это квартальные разводящие сети, которые подходят к дому, добавили в ЕТК.

Аварийная служба уже работает на месте. Подача воды прекращена только в один дом. Повреждения обещают устранить в течение дня.