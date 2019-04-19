Гейзер кипятка забил в одном из дворов на Химмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: Е1.ru
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Утром 19 апреля во дворе дома по адресу Черняховского, 51 из-под земли забил фонтан горячей воды, высотой несколько метров. В Екатеринбургской теплосетевой компании заявили, что прорвало трубу с горячей водой, сообщает портал Е1.
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Произошло повреждение подающего трубопровода диаметром 57 миллиметров, это квартальные разводящие сети, которые подходят к дому, добавили в ЕТК.
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Фото: группа во Вконтакте «Инцидент Екатеринбург»
Аварийная служба уже работает на месте. Подача воды прекращена только в один дом. Повреждения обещают устранить в течение дня.
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