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Гейзер кипятка забил в одном из дворов на Химмаше в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гейзер кипятка забил в одном из дворов на Химмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 11:29ПроисшествияФото: Е1.ru
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