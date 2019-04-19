Житель Алапаевска ударил полицейского кулаком и получил штраф 20 тысяч
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд Алапаевска приговорил местного жителя к штрафу за «применение насилия в отношении представителя власти». Мужчина ударил сотрудника ППС кулаком в голову, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
Жителя Алапаевска наряд патрульно-постовой службы встретил на улице, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили подсудимому проследовать в медучреждение для прохождения освидетельствования, на что он согласился и добровольно сел в патрульный автомобиль. Однако в УАЗике нетрезвый задержанный передумал и затеял потасовку с полицейскими, ударив одного из них кулаком по голове.
Мужчина полностью признался в содеянном и раскаялся. В итоге суд признал его виновным и постановил о взыскании 20 тысяч рублей штрафа.
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