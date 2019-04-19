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Житель Алапаевска ударил полицейского кулаком и получил штраф 20 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Алапаевска ударил полицейского кулаком и получил штраф 20 тысяч

Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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