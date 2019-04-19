Житель Алапаевска ударил полицейского кулаком и получил штраф 20 тысяч

Жителя Алапаевска наряд патрульно-постовой службы встретил на улице, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка предложили подсудимому проследовать в медучреждение для прохождения освидетельствования, на что он согласился и добровольно сел в патрульный автомобиль. Однако в УАЗике нетрезвый задержанный передумал и затеял потасовку с полицейскими, ударив одного из них кулаком по голове.