Под Нижним Тагилом во время катания на лодке погиб мужчина
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На реке Чусовой под Нижним Тагилом во время катания на лодке умер мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
18 апреля двое мужчин катались на моторной лодке по реке в районе деревни Нижняя Ослянка. Они не справились с управлением, и лодка перевернулась. Очевидцы происшествия сумели помочь одному из мужчин выбраться на берег, второго спасти не удалось.
Обстоятельства происшедшего выясняют специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и следственные органы. В пресс-службе отметили, что у мужчин не было никаких средств спасения.
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