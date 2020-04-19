Под Нижним Тагилом во время катания на лодке погиб мужчина

18 апреля двое мужчин катались на моторной лодке по реке в районе деревни Нижняя Ослянка. Они не справились с управлением, и лодка перевернулась. Очевидцы происшествия сумели помочь одному из мужчин выбраться на берег, второго спасти не удалось.