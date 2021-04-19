1 млн заплатит сбивший семью на мотоцикле бывший военный из Читы

1 млн заплатит сбивший семью на мотоцикле бывший военный из Читы
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Почти 1 миллион рублей обязал выплатить суд виновного в ДТП, в котором пострадала семейная пара из Читы. Обвиняемый сбил на автомобиле мотоциклиста и его пассажирку.

Происшествие случилось в начале сентября 2020 года в Чите. Выполняя маневр поворота, водитель не уступил дорогу мотоциклу и допустил столкновение. В результате ДТП пострадал мотоциклист и его супруга, пишет «Забайкальский рабочий».

Суд расценил повреждения, полученные парой, как тяжкие и назначил виновнику 260 часов обязательных работ и почти один миллион рублей компенсации по гражданским искам.

Смягчающим обстоятельством стал факт выплаты моральной компенсации потерпевшим и оказанная виновником медпомощь на месте ДТП.

Напомним, 18 апреля сообщалось, как пятеро подростков насмерть разбились в Новочеркасске. Автомобилем управлял 14-летний юноша. На автомобиле Hyundai Solaris молодая компания в составе четверых юношей и двух девушек в возрасте от 13 до 15 лет катались по городу. В какой-то момент юноша 14 лет, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и врезался в дерево. Пять из шести пострадавших умерли на месте ДТП. Один молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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