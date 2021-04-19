Чуть не сбил пешехода: ДТП с двумя иномарками в центре Нижнего Тагила попало на видео

Чуть не сбил пешехода: ДТП с двумя иномарками в центре Нижнего Тагила попало на видео
Сегодня, 15:11ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Столкновение двух иномарок на круговом движении проспектов Мира и Строителей попало на видео, один из водителей чуть не сбил пешехода.

ДТП произошло 17 апреля в 18.47. На кадрах автомобиль двигается со стороны Драмтеатра в сторону вокзала по проспекту Строителей. На перекрестке навстречу ему выезжает другая легковая машина, ехавшая по проспекту Мира со стороны Тагильского пруда в сторону проспекта Ленина. От удара ее развернуло на дороге, а второй автомобиль выехал на тротуар, при этом чуть не сбив пешехода, который собирался переходить проезжую часть.

Видео:You Tube канал С Тагила

Факт ДТП редакции TagilCity.ru подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД. Авария произошла у дома № 27 по проспекту Строителей.

45-летний мужчина, водитель «Шевроле» со стажем вождения 17 лет, допустил столкновение с автомобилем «БМВ» под управлением 24-летнего водителя. Предварительная причина ДТП — несоблюдение очередности проезда. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения,рассказали редакции в ведомстве.

Напомним, 18 апреля на Старателе в Нижнем Тагиле пьяный водитель Hyundai Accent проигнорировал требование автоинспектора об остановке и попытался скрыться. При этом он врезался в другой экипаж ГИБДД и попался.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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