Двое пострадавших: две «Лады» столкнулись на перекрестке у «Народного» в Тагиле

Двое пострадавших: две «Лады» столкнулись на перекрестке у «Народного» в Тагиле
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: TagilCity.ru Место аварии
На перекрестке улиц Красноармейская-Серова в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми авто.

Инцидент произошел 19 апреля около 16:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина, 1974 года рождения, двигался со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Островского. Совершая движение на перекрестке Красноармейская-Серова на запрещающий сигнал светофора, водитель Лады допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, сообщают Tagilcity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Место аварии
Фото:tagilcity.ru

Водитель ВАЗ-2114 1997 года рождения и его пассажирка, 2000 года рождения, были госпитализированы с травмами.

На перекрёстке Красноармейская-Серова ДТП. Уже часа 2 стоят и дорога перекрыта. Там двое пострадавших,сообщают очевидцы.

Один из автомобилей развернуло на полосу встречного движения, в результате аварии передняя часть авто помялась и открылся капот. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыла скорая медицинская помощь. В результате аварии по улице Красноармейская образовалась огромная пробка.

Напомним, «Тойота» перевернулась из-за ДТП в селе Покровское под Нижним Тагилом на пересечении улиц Правды и Советская 12 апреля около 15.00.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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