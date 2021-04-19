Двое пострадавших: две «Лады» столкнулись на перекрестке у «Народного» в Тагиле

Инцидент произошел 19 апреля около 16:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина, 1974 года рождения, двигался со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Островского. Совершая движение на перекрестке Красноармейская-Серова на запрещающий сигнал светофора, водитель Лады допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, сообщают Tagilcity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.
Водитель ВАЗ-2114 1997 года рождения и его пассажирка, 2000 года рождения, были госпитализированы с травмами.
На перекрёстке Красноармейская-Серова ДТП. Уже часа 2 стоят и дорога перекрыта. Там двое пострадавших,сообщают очевидцы.
Один из автомобилей развернуло на полосу встречного движения, в результате аварии передняя часть авто помялась и открылся капот. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, прибыла скорая медицинская помощь. В результате аварии по улице Красноармейская образовалась огромная пробка.
Напомним, «Тойота» перевернулась из-за ДТП в селе Покровское под Нижним Тагилом на пересечении улиц Правды и Советская 12 апреля около 15.00.