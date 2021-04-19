Двое пострадавших: две «Лады» столкнулись на перекрестке у «Народного» в Тагиле

Инцидент произошел 19 апреля около 16:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта, мужчина, 1974 года рождения, двигался со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Островского. Совершая движение на перекрестке Красноармейская-Серова на запрещающий сигнал светофора, водитель Лады допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, сообщают Tagilcity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.