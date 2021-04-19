Локомотив протаранил иномарку на железнодорожном переезде на Урале

Локомотив протаранил иномарку на железнодорожном переезде на Урале
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: Уральская транспортная прокуратура
Локомотив протаранил легковой автомобиль с тремя пассажирами. ДТП произошло 19 апреля утром на нерегулируемом железнодорожном переезде Решёты — Седельниково.

Локомотив протащил автомобиль Skoda по железнодорожным рельсам, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Все находившиеся в машине в момент происшествия люди пострадали.

В ведомстве уточнили, что на данный момент организована проверка по факту инцидента. Планируется выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.

Место происшествия
Фото:Уральская транспортная прокуратура

Напомним, 17 апреля 2021 года в Свердловской области два груженых лесом вагона сошли с рельс. Происшествие случилось на станции Филькино. По предварительной информации в аварии никто не пострадал. Подробности выясняются.

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