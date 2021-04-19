Локомотив протаранил иномарку на железнодорожном переезде на Урале

В ведомстве уточнили, что на данный момент организована проверка по факту инцидента. Планируется выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда.