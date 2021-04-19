Пропавшего три месяца назад отца троих детей нашли мертвым на Урале

Пропавшего три месяца назад отца троих детей нашли мертвым на Урале
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: pixabay.com
В поселке Совхозном Свердловской области найден труп мужчины. У него осталась семья и трое детей.

Тело 29-летнего мужчины обнаружили местные жители. Он пропал более трех месяцев назад. В данный момент следственным отделом ведется проверка, сообщает СУ СК по Свердловской области.

СКР по Свердловской области организована проверка, осмотр, судебная экспертиза и опознание. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Заявление о пропаже поступило 12 декабря 2020 года от супруги погибшего. Она сообщила, что её муж ушёл из дома и не вернулся. Накануне между ними произошла ссора, в результате которой мужчина ударил жену. После обращения о побоях в полицию, он был привлечен к административной ответственности. Спустя несколько дней он пропал. Тело погибшего было засыпано снегом, поэтому розыск был затруднен.

Напомним, тело 28-летнего умершего мужчины найдено в Краснотуринске на территории заброшенного здания. В ходе проверки Следственным комитетом, личность мужчины установлена. Он 1992 года рождения, женат, имеет троих несовершеннолетних детей.

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