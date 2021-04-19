Пропавшего три месяца назад отца троих детей нашли мертвым на Урале

Заявление о пропаже поступило 12 декабря 2020 года от супруги погибшего. Она сообщила, что её муж ушёл из дома и не вернулся. Накануне между ними произошла ссора, в результате которой мужчина ударил жену. После обращения о побоях в полицию, он был привлечен к административной ответственности. Спустя несколько дней он пропал. Тело погибшего было засыпано снегом, поэтому розыск был затруднен.