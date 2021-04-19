«Раньше не убегал»: 10-летний мальчик пропал в Екатеринбурге

Дома мальчик перестал появляться с 18 апреля. На момент исчезновения был одет в серую шапку с изображением молнии, синий плащ до колена, черные штаны с желто-серыми вставками и синие кроссовки. Также имел пластиковые очки в синей оправе.
Сейчас ребенок разыскивается в трех районах: Чкаловский, Уралмаш и Эльмаш. Поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры отряда «Прорыв».
Семья благополучная, мальчик учится хорошо, занимается плаванием и дополнительно изучает английский язык. Раньше не убегал,сообщили Е1 в поисковом отряде.
Напомним, 16 апреля в Екатеринбурге водитель и кондуктор общественного транспорта помогли отыскать ребенка, который заблудился. Школьник выбрал верный маршрут, но сел на автобус, ехавший в противоположную сторону.