«Раньше не убегал»: 10-летний мальчик пропал в Екатеринбурге

«Раньше не убегал»: 10-летний мальчик пропал в Екатеринбурге
Вчера, 22:19ПроисшествияФото: pixabay
10-летний Максим Скок пропал в Екатеринбурге. Ребенок является четвероклассником школы № 18.

Дома мальчик перестал появляться с 18 апреля. На момент исчезновения был одет в серую шапку с изображением молнии, синий плащ до колена, черные штаны с желто-серыми вставками и синие кроссовки. Также имел пластиковые очки в синей оправе.

Сейчас ребенок разыскивается в трех районах: Чкаловский, Уралмаш и Эльмаш. Поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры отряда «Прорыв».

Семья благополучная, мальчик учится хорошо, занимается плаванием и дополнительно изучает английский язык. Раньше не убегал,сообщили Е1 в поисковом отряде.

Фото:«Прорыв»

Напомним, 16 апреля в Екатеринбурге водитель и кондуктор общественного транспорта помогли отыскать ребенка, который заблудился. Школьник выбрал верный маршрут, но сел на автобус, ехавший в противоположную сторону.

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