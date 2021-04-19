«Снимал вплотную»: кавказцы приставали к школьницам в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Парни кавказкой национальности приставали к компании девочек-подростков в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Об этом рассказала мама одной из школьниц по имени Яна.

По ее словам, инцидент произошел вечером 18 апреля. Молодые люди хватали девочек за руки, подходили к ним и снимали на камеру. Женщина приехала на место происшествия и забрала детей, возраст которых варьировался от 12 до 17 лет. Приехав в ТЦ, Яна обратилась к охране, но та, по ее словам, не отреагировала, тогда екатеринбурженка позвонила в отдел полиции № 5. После этого охранник вместе с женщиной пошел к кавказцам. Парни стали отрицать факт приставаний, но свердловчанка заявила, что есть свидетели происходящего. Когда девочки сидели за столом «Бургер Кинга», один из парней подошел со спины и сверху начал снимать — совсем вплотную. Их пытались отогнать, но бесполезно,рассказала Яна. Также она подчеркнула, что парни снимали школьниц снизу, сидя на корточках. При этом некоторые девочки были в юбках, сообщает Е1. Заявление по данному делу приняли в отделе полиции. Началась проверка, по результатам которой будет принято решение. Напомним, в марте в Екатеринбурге правоохранители поймали мужчину, который в трамвае мастурбировал перед 13-летней школьницей. Напугавший школьницу половым органом уралец задержан в Екатеринбурге

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