Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле

Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:36ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Гимназии № 18, 86 школы № 100, № 45 и № 85 были эвакуированы в Нижнем Тагиле. На месте находятся полицейские, пожарные и «скорая».

Из-за сообщений о минировании школы Нижнего Тагила были эвакуированы. Одной из них стала гимназия № 18 на улице Газетная. Сообщается, что учеников отпустили домой. Также поступило сообщения об эвакуации образовательного учреждения № 100 и гимназии № 86.

Я спросил у полицейского возле гимназии, он сказал, что поступило сообщение о минировании, рассказал TagilCity.ru очевидец у школы № 18.

Фото:TagilCity.ru

Из школ № 45 и № 85 также были выведены ученики, по информации АН «Между строк».

Об эвакуации ТЦ «Пассаж» и «Квадрат» в центре Нижнего Тагила сообщают тагильчане в социальных сетях.

Фото:Группа «ЧП Нижний Тагил» во "Вконтакте"

В полиции Нижнего Тагила пообещали TagilCity.ru прокомментировать инциденты по окончанию проверочных мероприятий.

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