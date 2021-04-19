Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле

Из-за сообщений о минировании школы Нижнего Тагила были эвакуированы. Одной из них стала гимназия № 18 на улице Газетная. Сообщается, что учеников отпустили домой. Также поступило сообщения об эвакуации образовательного учреждения № 100 и гимназии № 86.