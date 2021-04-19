Спецслужбы массово эвакуируют школы и ТЦ в Нижнем Тагиле

Из-за сообщений о минировании школы Нижнего Тагила были эвакуированы. Одной из них стала гимназия № 18 на улице Газетная. Сообщается, что учеников отпустили домой. Также поступило сообщения об эвакуации образовательного учреждения № 100 и гимназии № 86.
Я спросил у полицейского возле гимназии, он сказал, что поступило сообщение о минировании, рассказал TagilCity.ru очевидец у школы № 18.
Из школ № 45 и № 85 также были выведены ученики, по информации АН «Между строк».
Об эвакуации ТЦ «Пассаж» и «Квадрат» в центре Нижнего Тагила сообщают тагильчане в социальных сетях.
В полиции Нижнего Тагила пообещали TagilCity.ru прокомментировать инциденты по окончанию проверочных мероприятий.